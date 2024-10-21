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TBMM Başkanı Kurtulmuş FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 15:36 Güncelleme: 21.10.2024 15:40
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TBMM Başkanı Kurtulmuş FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü sonrası konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası konuştu. Kurtulmuş, "İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün" dedi. Öte yandan Kurtulmuş, FETÖ'nün kalıntıları ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası konuştu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında yer alan satır başları:

"İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün"

"FETÖ'nün kalıntıları ile mücadele edeceğiz"

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