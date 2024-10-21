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Kremlin duyurdu! Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 20:52 Güncelleme: 21.10.2024 20:54
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Kremlin duyurdu! Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS zirvesinde bir araya geleceğini açıkladı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS zirvesinde bir araya geleceğini açıkladı.

Uşakov, BRICS Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşeceği tarihi de verdi. Programa göre Putin ve Erdoğan, 23 Ekim Çarşamba günü BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan kentinde bir araya gelecek.

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