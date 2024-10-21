İşte FETÖ'nün evi! Ölümü sonrası ilk kez görüntülendi
Ömrünü Türkiye'ye kumpas kurmakla geçiren vatan haini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin terör örgütünde büyük bir panik havası hakim. Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceği merak edilirken Gülen’in ölümünün ardından terör örgütü elebaşının Pensilvanya’daki evi havadan görüntülendi.
15 Temmuz darbe girişiminin başındaki terörist FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün ABD'de öldü.
Gülen'in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı. Gülen'in öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı ve ardından haberin saklanamayacağına karar verildi.
Gülen'in nereye gömüleceği merak konusu olurken teröristbaşının ölümünün ardından evi havadan görüntülendi.