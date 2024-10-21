21 Ekim 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri

İşte FETÖ'nün evi! Ölümü sonrası ilk kez görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 12:16 Güncelleme: 21.10.2024 12:53
ABONE OL
İşte FETÖ’nün evi! Ölümü sonrası ilk kez görüntülendi

Ömrünü Türkiye'ye kumpas kurmakla geçiren vatan haini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin terör örgütünde büyük bir panik havası hakim. Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceği merak edilirken Gülen’in ölümünün ardından terör örgütü elebaşının Pensilvanya’daki evi havadan görüntülendi.

15 Temmuz darbe girişiminin başındaki terörist FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün ABD'de öldü.

Gülen'in ölümü ile örgüt üst yönetiminde panik başladı. Gülen'in öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı ve ardından haberin saklanamayacağına karar verildi.

Gülen'in nereye gömüleceği merak konusu olurken teröristbaşının ölümünün ardından evi havadan görüntülendi.

Teröristbaşının ölümünün ardından Pensilvanya'daki evi havadan görüntülendi. Teröristbaşının ölümünün ardından Pensilvanya'daki evi havadan görüntülendi. 

Teröristbaşının ölümünün ardından Pensilvanya'daki evi havadan görüntülendi. Teröristbaşının ölümünün ardından Pensilvanya'daki evi havadan görüntülendi. 

Teröristbaşının ölümünün ardından Pensilvanya'daki evi havadan görüntülendi. Teröristbaşının ölümünün ardından Pensilvanya'daki evi havadan görüntülendi. 

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek?FETÖ elebaşının yerine kim geçecek?
FETÖ içinde ABD ve Avrupa kavgasıFETÖ içinde ABD ve Avrupa kavgası
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör