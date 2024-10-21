Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’iş birliği’ açıklaması: Ukrayna ile ilişkilerimiz güçleniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullandı.

Bu ölüm haberinin kendilerini hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyeceğini söyleyen Fidan, "Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür." dedi.

Bakan Fidan, bu insanların yurt dışında istihbarat servislerinin elinde büyük bir zillet içinde kendi ülkelerine, milletlerine ve değerlerine karşı bir silah olarak kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler."

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin emin adımlarla ilerlediğine işaret ederek, "Savaşın yarattığı jeopolitik sınamalarla karşı karşıyayız. Buna rağmen Ukrayna ile çok boyutlu işbirliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor." dedi.

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, daha önce Ankara'da büyükelçilik görevinde bulunan Bakan Sybiha'yı yeni görevi için tebrik ederek, "İnanıyorum, görevde bulunduğu süre içerisinde tıpkı büyükelçilik görevinde olduğu gibi bakanlık görevinde de iki ülke arasındaki ilişkilere büyük katkı yapacak." dedi.

"UKRAYNA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Fidan, "Savaşın yarattığı jeopolitik sınamalarla karşı karşıyayız. Buna rağmen Ukrayna ile çok boyutlu işbirliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor." diye konuştu.

Fidan, savaş nedeniyle hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için başsağlığı dileyerek, "Ukrayna halkının büyük bir sabır, metanet ve cesaretle yürüttüğü mücadele her türlü takdirin ötesindedir. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğimizi buradan tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Savaşın uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için girişimlerin sürdürüldüğünü belirten Fidan, şunları söyledi:

"Barışa yönelik çabalara destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) hassasiyetini biliyorsunuz. Özellikle çok büyük yıkıma ve hayat kaybına yol açan bu savaşın bir an önce durdurulması için var gücüyle çalışmakta. Sahadaki çabalar müzakere süreçleriyle desteklenmelidir. Barışı hedefleyen her türlü girişimi destekliyoruz. Barış savaşan taraflar arasında varılabilecek bir hedeftir. Bu nedenle barış görüşmelerinin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi gibi barışa hizmet edebilecek düzenlemelerin tekrar gündeme alınmasında yarar görüyoruz. Sayın meslektaşımla bu konuyu da görüştük. Ukrayna'nın bu konudaki pozitif duruşunu da takdir ediyoruz. Karadeniz'in en kısa zamanda yeniden bir işbirliği havzasına dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunun Karadeniz'de bulunan bütün ülkelerin menfaatine olacağı açıktır."

Fidan, Türkiye ve Ukrayna arasında 2011'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye'deki onay sürecinin tamamlandığını vurgulayarak, "Ukrayna'daki sürecin tamamlanmasıyla ekonomik işbirliğimizi kurumsal olarak daha da ileri inşallah taşıyacağız. Savunma sanayisi, ikili ilişkilerimizin önemli başlıklarından birini oluşturmakta. Bu alandaki gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele aldık." dedi.

Görüşmede, Ukrayna'nın yeniden inşasının da kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirten Fidan, "Türk müteahhitlik şirketleri bildiğiniz gibi Ukrayna'da lider konumdalar. Türk müteahhitler Ukrayna'ya bugüne kadar 300'den fazla projede katkı vermiş durumdalar. Bunların toplam tutarı yaklaşık 10 milyar doları buluyor. Şirketlerimiz savaşın başladığı 2022 yılından bu yana 70 projeyi de tamamladı başarıyla ve vefa göstererek şirketlerimiz savaş döneminde bile Ukrayna'yı terk etmediler." diye konuştu.

fotoğraf: AA

Fidan, enerji konusunun da görüşülen başlıklar arasında olduğuna işaret ederek, Ukrayna'nın enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik projelerin de ele alındığını vurguladı.

Türkiye ve Ukrayna'nın sadece coğrafi yakınlıklarıyla değil, ortak tarihle de birbirlerine bağlı olduğunu söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

"Kırım Tatarları bu ortak tarihin bir parçasıdır. Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümeti, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesi için takdire şayan hukuki düzenlemeler yaptılar. Bu alanda ilave adımlar atılacağından da eminiz. Biraz önce bakanlıklarımız arasında Diplomat Değişimi Alanında Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin İstişare Eylem Planı'na imza attık. Ukrayna bizim stratejik ortağımızdır. İlişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu ziyaret iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacaktır."