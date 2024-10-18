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AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan HDP'ye kapatma davası açıklaması

Giriş: 18.10.2024 14:19 Güncelleme: 18.10.2024 14:21
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AYM Başkanı Kadir Özkaya’dan HDP’ye kapatma davası açıklaması

HDP'ye kapatma davası süreci devam ederken, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'dan flaş bir açıklama geldi. Özkaya kapatma süreci hakkında iddianamede 3 binden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyası olduğunu, raportörün bunlarla ilgili güncellemeler yapması gerektiğini söyledi. Özkaya, Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin iptal isteminin de hızla ele alınabilmesi için raportöre talimat verdiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya HDP kapatma davasında sürecin uzadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Özkaya, raporu henüz bitmediğini, gecikmenin iddianamede yer alan 3 binden fazla soruşturma ve kovuşturma dosyasından kaynaklandığını belirtti.

Bu dosyalardan bazılarının hala yargı sürecinde olduğunu söyleyen Özkaya, raportörün gerekli güncellemeleri yaptığını söyledi.

HDP'YE KAPATMA DAVASI! FLAŞ AÇIKLAMA

CAN ATALAY

Can Atalay kararı sonrasında Yargıtay ile yaşanan yetki tartışması, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yeni bir mekanizma kurulduğunu belirten Özkaya, "AYM'nin kararları Yargıtay'da içtihat değişikliğine neden olacaksa dosya ile ilgili Yargıtay'ın görüşü alınıyor." diye konuştu. Can Atalay ve Gezi Davası ile ilgili soruları da yanıtlayan Özkaya, dosyaların incelemeye hazır hale geldiğinde gündeme alınacağını söyleyip "çok uzun sürmez." ifadesini kullandı.

SOKAK HAYVANLARI YASASI

CHP'nin iptalini istediği Sokak Hayvanları Yasası'na ilişkin ise Özkaya, sokak hayvanları yasası konusunda raportöre talimat verdiğini belirtti. "Elindeki dosyaları bir kenara bırakıp bu dosyaya yoğunlaşmasını istedim." diye konuşan Özkaya, rapor tamamlandığında konunun bekletilmeden gündeme alınacağını ve kamuoyundaki tartışmaların son bulacağını vurguladı.

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