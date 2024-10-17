Milli Savunma Bakanı Güler NATO Karargahı’nda temaslarda bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Belçika'ya geldi.

fotoğraf: DHA

Güler, ilk gün oturumlarına katılmak üzere başkent Brüksel'deki NATO Karargahı'na ulaştı.

fotoğraf: DHA

NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve NATO'da görevli askeri personel tarafından karşılanan Bakan Güler, ilk olarak NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti. Güler TMR Başkanlığı ziyaretinin ardından NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Zeki Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

