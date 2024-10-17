Kuzey Anadolu fay hattı nerede? Türkiye fay hattı haritası
Türkiye, jeolojik yapısı gereği deprem riski yüksek bir ülkedir. Ülkedeki aktif fay hatları ve bunların oluşturabileceği depremler, her zaman gündemde kalmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “2025 yılının sonuna kadar Türkiye'nin tüm aktif, diri fay hatlarının paleosismolojik haritalarını çıkarmış olacağız ve bu bütün kamuoyuyla paylaşılacak” sözlerine yer verdi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel diri fay hattı haritası, Türkiye genelinde 485 aktif fayın bulunduğunu ve bu fayların 5,5 ve üzeri büyüklükte depremler oluşturma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye, son günlerde sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. MTA'nın güncel diri fay hattı haritası, fayların hangi illerden geçtiğini ve bu bölgelerde deprem riskinin ne derece olduğunu gözler önüne seriyor. Ülke genelindeki bilimsel araştırmalar, fay hatlarının jeolojik yapısını detaylandırmakta ve gelecekteki olası depremler için önemli veriler sağlamaktadır.
Kuzey Anadolu Fay Hattı
Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, ülkenin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanır. Anadolu'yu boydan boya saran Kuzey Anadolu Fay Hattı, toplam uzunluğu 1200 kilometreyi bulmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçiş güzergahındaki iller arasında Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli, Bursa, Erbaa-Niksar, Kelkit Vadisi, Erzincan, Erzurum, Varto ve Van olmak üzere 24 ilin merkezinden geçer. Bu hat, Doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayarak, batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanır.
Kuzey Anadolu Fay Hattı, geçmişte büyük depremlere yol açan aktif bir fay hattıdır. Bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin meydana gelme potansiyeli bulunmaktadır. İstanbul ve Ankara, yakınlarında bulunan diri hatları nedeniyle risk teşkil etmektedir.
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