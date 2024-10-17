Kuzey Anadolu fay hattı nerede? Türkiye fay hattı haritası

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, son günlerde sık sık sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. MTA'nın güncel diri fay hattı haritası, fayların hangi illerden geçtiğini ve bu bölgelerde deprem riskinin ne derece olduğunu gözler önüne seriyor. Ülke genelindeki bilimsel araştırmalar, fay hatlarının jeolojik yapısını detaylandırmakta ve gelecekteki olası depremler için önemli veriler sağlamaktadır.

Türkiye Fay Hattı Haritası (MTA)

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, ülkenin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanır. Anadolu'yu boydan boya saran Kuzey Anadolu Fay Hattı, toplam uzunluğu 1200 kilometreyi bulmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçiş güzergahındaki iller arasında Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli, Bursa, Erbaa-Niksar, Kelkit Vadisi, Erzincan, Erzurum, Varto ve Van olmak üzere 24 ilin merkezinden geçer. Bu hat, Doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayarak, batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, geçmişte büyük depremlere yol açan aktif bir fay hattıdır. Bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin meydana gelme potansiyeli bulunmaktadır. İstanbul ve Ankara, yakınlarında bulunan diri hatları nedeniyle risk teşkil etmektedir.



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