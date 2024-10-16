Türkiye Lübnan’dan 2 bin 120 kişinin tahliyesine yardımcı olundu

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan'dan 2 bin 120 kişinin tahliyelerine yardımcı olunduğunu belirtti.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; 16 Ekim itibarıyla Türkiye üzerinden hava yolu ile Lübnan'dan tahliyesine yardımcı olunan yabancı uyruklu kişi sayısı 2 bin 120 oldu. Bugüne kadar, Kanada, ABD, Danimarka, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Arjantin, Lübnan, Filistin, Filipinler, Birleşik Krallık, Güney Kore, Endonezya, İrlanda, İspanya, Sırbistan, Rusya, Fransa, Finlandiya, İsveç, Özbekistan olmak üzere 21 ülkenin vatandaşlarının Lübnan'dan Türkiye üzerinden tahliyelerine yardımcı olundu.