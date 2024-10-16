Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Kayseri, Erzincan, Adıyaman, Bingöl... AFAD-KANDİLLİ 16 Ekim son dakika
Son dakika gelişmeleriyle Kayseri, Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl ve çevresinde sarsıntı hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, deprem, yerel saatle 5.9 büyüklüğünde kaydedildi. Aniden meydana gelen bu sarsıntı, özellikle çevre illerde de hissedildi.
Bugün 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kayseri, Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl ve çevresinde hissedildi. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
5.9 Büyüklüğünde Deprem
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-10-16
Saat:10:46:31 TSİ
Enlem:38.36583 N
Boylam:38.79611 E
Derinlik:10.07 km
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
16 Ekim AFAD Son Depremler Listesi
2024-10-16 11:13:12 38.35694 38.82611 7.0 ML 2.1 Kale (Malatya)
2024-10-16 11:12:25 38.34972 38.90472 7.0 ML 2.5 Kale (Malatya)
2024-10-16 11:08:24 38.33694 38.79833 11.1 ML 3.0 Kale (Malatya)
2024-10-16 10:46:31 38.36583 38.80861 10.48 MW 5.9 Kale (Malatya)
2024-10-16 10:16:06 40.40417 28.90167 6.88 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.29 km] Mudanya (Bursa)
2024-10-16 09:31:46 38.105 38.42056 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-16 09:01:32 38.88806 27.96083 16.42 ML 2.4 Akhisar (Manisa)
2024-10-16 09:00:52 37.8425 36.13111 7.14 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-10-16 08:54:21 37.68472 35.36861 7.02 ML 2.5 Aladağ (Adana)
2024-10-16 08:33:01 39.38889 40.30639 6.96 ML 1.7 Kiğı (Bingöl)
2024-10-16 08:22:26 37.67167 38.44722 7.0 ML 1.5 Merkez (Adıyaman)
2024-10-16 07:55:51 39.6575 38.38833 7.0 ML 1.1 İliç (Erzincan)
2024-10-16 07:00:25 35.82667 29.50417 6.13 ML 2.1 Akdeniz - [42.89 km] Kaş (Antalya)
2024-10-16 05:57:13 38.27694 38.83667 7.05 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-10-16 05:24:00 38.18806 37.30111 7.0 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-16 05:18:08 38.87472 37.49694 7.0 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-10-16 05:17:03 38.87639 37.49639 7.0 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-10-16 05:12:40 38.38333 39.16361 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-10-16 04:39:20 38.79194 38.00056 7.26 ML 1.6 Hekimhan (Malatya)