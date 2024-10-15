Başkan Erdoğan "Filistin'in Geleceği" konferansında konuşacak! Üst düzey katılım

Filistin'in en büyük destekçisi olan Türkiye bölgede yaşananlara karşı en dik duruşu sergilerken İsrail'in uyguladığı siyonist barbarlık bugün Ankara'da masaya yatırılacak.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE FİLİSTİN ZİRVESİ



AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel diplomasi ve Filistin'in geleceği başlıkları çerçevesinde hitap etmesi bekleniyor.

ÜST DÜZEY KATILIM SAĞLANACAK

Etkinliğe bakanlar, uluslararası diplomatlar, büyükelçiler ve misyon şefleri ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden üst düzey milletvekili ve komisyon başkanları katılacak.

YURT DIŞINDAN DA İSİMLER VAR



Dış İlişkiler Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığınca, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Filistin'in geleceğinin ele alınacağı konferansın ilk oturumunda Filistin'in geleceği ve diplomasi konusu ele alınacak. TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın yöneteceği oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi katılımcılara hitap edecek.

Filistin'in geleceğinde siyaset ve parlamentonun rolünün tartışılacağı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yöneteceği oturuma ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile yabancı diplomatlar katılacak. Uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolünün ele alınacağı üçüncü oturuma ise TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlık edecek, önemli isimler oturumda söz alacak.

İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLARAK CANLI YAYINLANACAK



Konferans ile İsrail'in soykırımını bir nebze olsun durdurmak, Filistinli mazlumlara gıda ve ilaç desteği sağlayabilmek için seslerini geniş kitlelere duyurmaları sağlanacak.



Geniş kitlelere ulaşmak için konferansa çevrim içi ulaşım sağlanacak. Konferans için özel olarak internet sitesi hazırlandı.



Filistin için izlenecek yol haritasının tartışılacağı konferans 'https://filistiningelecegi.akparti.org.tr' ve 'https://futureofpalestine.akparti.org.tr' internet sitelerinden İngilizce ve Arapça olarak da canlı yayınlanacak.