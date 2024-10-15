Bakan Fidan’dan Gazze sözleri: Canlı bir kanıtı

Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili dikkat çeken bir açıklamada yaptı. Bakan Fidan "Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...