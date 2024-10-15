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Bakan Fidan'dan Gazze sözleri: Canlı bir kanıtı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 11:42 Güncelleme: 15.10.2024 11:43
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Bakan Fidan’dan Gazze sözleri: Canlı bir kanıtı

Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili dikkat çeken bir açıklamada yaptı. Bakan Fidan "Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili dikkat çeken bir açıklamada yaptı. Bakan Fidan "Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

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