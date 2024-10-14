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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na tebrik telefonu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 23:52 Güncelleme: 14.10.2024 23:52
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Daron Acemoğlu’na tebrik telefonu

TMBB Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. İşte detaylar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Acemoğlu ile görüşmesinde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunduğunu, ödül haberini öğrenince memnuniyet duyduğunu belirterek, ekonomi alanında yürüttüğü çalışmalarında başarılar diledi.

Acemoğlu'nun aldığı bu ödülün Türkiye için övünç kaynağı olduğunu ve kendisiyle iftihar ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, ayrıca Acemoğlu'nu Ankara'ya davet ederek kendisini TBMM'de ağırlamak istediğini söyledi.

Daron Acemoğlu (GOOGLE)Daron Acemoğlu (GOOGLE)

Acemoğlu ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu ve nezaketi dolayısıyla teşekkür ederek, mutluluğunu paylaşmasından dolayı memnuniyetini belirtti.

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