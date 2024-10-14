AK Parti’den kadın cinayetleriyle ilgili o sözlere tepki! Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İzmir Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çekti. Aydemir, konuşmasında "Öldüren kadar ölenler de suçludur" dedi.

Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Latif Aydemir | Ekran Görüntüsü-A Haber

SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Aydemir'in sözlerinin tamamı şu şekilde:

"Hanımlarımızı ve kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Çünkü insanlar bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. Çünkü o kadar çok insanlar durduk yerde, kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa gözümüzü karakolda açarız."

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in 'kesin ihraç talebiyle' disipline sevk edildiğini belirterek "Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'ın X hesabından yaptığı paylaşım | Görüntü-A Haber

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Hamza Dağ'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur.

Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez.

"ŞİDDET HİÇBİR HALİYLE KABUL EDİLEMEZ"

Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez"