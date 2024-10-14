CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı

Bursa'da, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan ve baldızı ile yeğenini belediyede yönetici yapan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gelen tepkiler üzerine yeğenini istifa ettirip geri adım attı.

Baldızı ise Sosyal İşler Daire Başkanlığının başına geçti. Eş, dost ve akraba atamalarının yankıları sürerken CHP'li Bozbey, bu kez de işçi kıyımı ile gündeme geldi.

"BELEDİYE YÖNETİMİ EL DEĞİŞTİRDİ" DEDİLER



Belediyenin Evde Bakım Hizmetleri Biriminde çalışan 30 personel işten çıkarıldı.

Hiç beklemedikleri bir anda işlerinden olan personel ilk şoku yaşarken, neden işten çıkarıldıklarını sordukları birim yöneticilerinin verdiği cevap ise ikinci şoku yaşattı.

İşçilere gerekçe olarak, "Belediye yönetimi el değiştirdi. CHP'ye geçti" cevabının verildiği öğrenildi.