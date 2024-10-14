6 suç örgütü çökertildi: 91 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda Jandarma tarafından düzenlenen 'Kuyu-34' ve Kuyu-35' operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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