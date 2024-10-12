İBB’nin 26 ihalesinde 452 milyon TL’lik zarar! Paralar buhar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayında düzenlediği ve '14 milyar Türk lirası kamu zararı oluştuğu' gerekçesiyle tartışmalara neden olan Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu ihalesinin ardından İBB 2023 Yılı Denetim Raporunda kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dışarıya nasıl aktarıldığı ortaya çıktı.

YÜKSEK FİYATTAN ADRESE TESLİM İHALELER

İBB'de ihaleler yoluyla kaynak aktarımı yapıldığı denetim raporuna yansıdı. 2023 yılı denetim komisyonu raporuna göre, işlerin ihalesi, önce belirli firmalara özel düzenlenen katılım şartları ile diğer firmaların katılımı engellenerek adrese teslim firmalara yüksek fiyattan verildi. İhaleleri alan firmalar işleri kendileri yapmak yerine çok daha düşük bedeller ile alt yüklenicilere yaptırdı.

İBB Meclis Denetim Komisyonu

İŞLERE KATKILARI OLMADAN MİLYONLAR KAZANDILAR

Bu yöntem ile ihaleleri alan firmalara ödenen bedeller ile işleri yapan firmalara ödenen gerçek yapım bedelleri arasında yüksek fiyat farkları oluştu. İhaleleri kazanan firmalar ile işlerin yapımına hiçbir katkıları olmadığı halde milyonlarca lira haksız kazanç elde etti.

ZARAR 452 MİLYON 522 BİN 785 TL!

2023 yılı denetim komisyonu raporunda örnekleri verilen 26 ihalede, İşi alan ile işi yapan firmalar arasındaki fiyat farkları sebebiyle tespit edilen zararın 452 milyon 522 bin 785 TL olduğu ortaya çıktı. Aynı tespit Sayıştay raporunda da yer aldı. İşlerin ihaleleri, işi bizzat yapan firmalara doğrudan verilmiş olsaydı bu kaynaklar İBB kasasında kalacaktı.