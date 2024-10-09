Surlardaki "Kutular sana hasta" yazısının arkasındaki korkunç sır! Şeytan detayı

Türkiye 4 Ekim akşamı vahşi bir cinayetle sarsıldı. Henüz 19 yaşında olan Semih Çelik sadece birkaç dakika arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e kıydı. Edirnekapı'daki surlara götürdüğü İkbal'i canice öldüren Semih Çelik, metrelerce yükseklikten atlayarak canına kıydı.

"KUTULAR SANA HASTA"

Milyonların hafızasına kazınan vahşi cinayetin işlediği surlardaki gizemli yazı ise kafaları karıştırdı. İkbal'in öldürüldüğü noktada bulunan 'Kutular sana hasta' yazısının cinayetle ilgili olabileceği iddiası ortaya atıldı.

Surlara yazılan 'Kutu' kelimesinin ise daha önce Kocaeli Orduevi'nin yakınında bulunan durağın bitişiğine kırmızı levha üzerine satanistler tarafından şeytanın dahi ona hizmet ettiği, cehennemin efendisi olduğu düşünülen 'Lucifer' imzası ile 'Kutu', 'Omen' yazıldığı ortaya çıktı.

KUTU VE OMEN'İN GİZEMİ NE?

Herkes, Semih Çelik'in gerçekleştirdiği katliamla ortaya çıkan Lucifer imzası ve ortaya çıkan detayların ardından 'kutu'nun anlamını merak etmeye başladı. İşte cinayetlerin ardından ortaya çıkan 'Kutu' ve detayları:

*Kutu kelimesinin surda yazım biçimi satanik. T harfi bilhassa haça benzemesi için zorlanmış. Kutu kelimesi Şeytanın mührü ile görülüyor.

* Pek çok yerde satanizm sembolü ile kutu kelimesi birlikte görünüyor

*Satanizmde her şey bir kesikle başlıyor yani CUT /KESMEK. Birçok makalede kendine zarar vermenin ve kesmenin şeytanlar için önemine değiniliyor.

*Ayrıca İngilizce'deki Cute/sevimli, yakışıklı ve 's' takısı almış Cutes/kesikler arasındaki sesteşlik ve ince ayrım, satanistler açısından olaya bir alegorik anlam katıyor. Satanist ilk emir 'Bedenini kes ve şeytana tapın' olarak görülüyor. Yani şeytana tapınmanın ilk şartı 'CUT/KESMEK' oluyor.

*Öyle ki modern ve eski satanizm inancında vücudu keserek kan akıtmak şeytani davaya bağlılığı göstermenin bir yolu olarak işlev görüyor.

*KUTULAR denilen oluşum aslında 'KESENLER' olarak anlaşılıyor! Bu kesenler ise kesmeyi şeytani gücü çağırmak ve büyü yapmak için kullanıyor. Bu onlar için çok büyük ve güçlü bir ayin. "Yazılı bir anlaşma, şeytanı çekmenin bir biçimidir ve genellikle kanla imzalanan yazılı bir eylemi içerir."

*2020 yılında Marina Abramoviç, Türkiye'de özel bir bankanın sponsorluğunda Satanist etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliği gerçekleştiren sanatçının da kırmızı boya ile duvara, "Keskin bir bıçakla sol elinizin orta parmağını derin bir şekilde kesin" yazdığı görüldü.

*Sol el ve satanizm bağlantısı ise şu şekilde: "Sol el, toplumu utandırma gücünü sembolize ediyor ve talihsizlik, doğal kötülük veya tanrıların cezası için bir metafor olarak kullanılıyordu." Ayrıca şeytan müritlerini sol eliyle kutsuyordu! Bu kutlamada sol elden kan akıtmak şeytanın etkisini kabul ve onun müridi olmak anlamına geliyor.

*Kutu kelimesi H.P. Lovecraft tarafından yazılmış 'Cthulhu Mitos Masalları'nda da yer alıyor. Hikayelerde kurgusal bir karaktere verilen 'Kutu' şeytanla ilişkilendiriliyor.

*OMEN kelimesinin Türkçe karşılığına baktığınızda: "Alamet/Kehanet" kelimesi karşınıza çıkıyor. 2006 yılı yapımı olan Omen 666 filmi de Damien adlı çocuk karaketerin şeytanın oğlu olmasını ve çocuğun etrafındaki insanların gizemli ve vahşi bir şekilde ölmesi konu ediliyor.

ATAKÖY MARİNA'DA SATANİST KONSER

Cinayetten 6 gün önce ise Ataköy Marina Arena'da 28 Eylül'de son günlerde ortaya çıkmaya başlayan Satanizm sembollerini de içeren Anyma konseri gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yer verilen dijital performanslarda satanizm figürlerinin olduğu öne sürüldü. Yaşanan katliamın ardından son haftalarda artan satanizm propagandasının etkileri olduğu iddia edildi.