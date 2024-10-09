Esra Erol canlı yayınında panik anlar! Cem Öğretir'in burnu kanadı | Cem Öğretir'e ne oldu? Cem Öğretir'in neden burnu kanadı?
ATV'nin en çok izlenen ve beğeniyle izlenen programı Esra Erol'da bugün canlı yayında korku dolu dakikalar yaşandı. Canlı yayına bağlanan ünlü sunucu Cem Öğretir konuşurken bir anda burnu kanamaya başladı. Kanamayı fark eden Esra Erol şoke oldu. Hızla reklama gidilmesinin ardından panik oluşurken ünlü sunucu Cem Öğretir'in sağlık durumu merak edildi.
ATV'nin en çok sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün korku dolu anlar yaşandı. ATV'nin ünlü sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayına bağlandığı esnada burnun kan akması paniğe neden oldu.
Cem Öğretir yayına bağlandığı anlarda ana haber bülteni için başlıkları sıralarken burnunun kanadığını fark eden Esra Erol yayını sonlandırdı ve "Vallahi tedirgin oldum inşallah ciddi bir şeyi yoktur" dedi.
CEM ÖĞRETİR'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Cem Öğretir'e ilk müdahale yapıldı ve tedbir amaçlı dinlenmeye alındığı öğrenildi. Cem Öğretir'in yerine haber sunan Özlem Aktay ise ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin konuştu. Aktay "Cem Öğretir küçük bir rahatsızlık geçirdiği için yayında değil ama durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.