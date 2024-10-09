7 ilden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti

AK Parti grup toplantısının ardından 7 ildeki 13 ilçe ve belde belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan, partisine katılan yeni üyelere rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI

- Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

- Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

- Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

- Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut (HDP'den istifa etti)

- Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)- Batman B

eşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

- Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar (İYİ Parti'den istifa etti)

- Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran (Demokrat Parti'den istifa etti)

- Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

- Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer (Bağımsız)

- Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

- Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

- Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal (Bağımsız)