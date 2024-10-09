7 ilden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından partisine geçen 7 ildeki 13 ilçe ve belde belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Erdoğan ardından AK Parti'ye katılan isimlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
AK Parti grup toplantısının ardından 7 ildeki 13 ilçe ve belde belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan, partisine katılan yeni üyelere rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
İŞTE AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI
- Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut (HDP'den istifa etti)
- Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)- Batman B
eşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar (İYİ Parti'den istifa etti)
- Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran (Demokrat Parti'den istifa etti)
- Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer (Bağımsız)
- Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)
- Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal (Bağımsız)