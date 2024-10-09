Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına şiddet olayları için talimat!

Toplantıda son günlerde vahşice işlenen cinayetler ile belirli internet siteleri ile Discord ve Telegram gibi bazı sosyal medya uygulamalarında örgütlenerek; cinsel, şiddet ve ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve gruplar masaya yatırıldı.

Toplantı sırasında bilgi vermesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından acil olarak MYK toplantısına çağrıldı. Toplantıda, "Adalet" konusunun toplumu endişeye sevk ettiğinin altı çizildi. Bakan Tunç'tan hem kendisini hem MYK üyelerini bilgilendirmesini isteyen Erdoğan, Narin cinayeti, Semih Çelik adlı şahsın İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil'i katletmesi olayı, bu cinayetleri destekleyerek aynı görüşü paylaştığını belirten gruplar vb. soruşturmaların geldiği son noktayı anlatmasını istedi.

Erdoğan, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa hep beraber yapalım" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç'un kısa süre içinde Başkan Erdoğan'a bu hususta bir sunum yapması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

VATANDAŞI SUÇTAN KORUYUN

Toplantıda, İstanbul'da yaşanan kadın cinayetlerinin ardından maktul aileleri ile görüşen kurmaylar izlenimlerini anlattı. Başkan Erdoğan'ın olayın akli dengesi yerinde olmayan birinin eylemi olarak geçiştirilemeyeceğine dikkat çekerek, "İhmali, kusuru olan varsa üzerine gideceğiz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisiyiz adaleti yerine getirmemiz lazım. Toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapalım. Bu konuda elimden gelen tüm desteği vereceğim. Vatandaşı suçtan koruyun. Gerek cezaya yönelik, gerek ıslaha yönelik, gerek caydırıcılığa yönelik, infaz yasası ile ilgili gerekli çalışmaları bir an önce yapın. Milleti bu konular üzerinden provoke edenlere, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara da fırsat vermeyin. Hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atın ve yine hukuk sınırları içerisinde suçluların gereken en ağır cezayı alması için mücadele edin" mesajını verdi.

Kamu vicdanını yaralan olaylarda dezenformasyon yapıldığı da AK Partili kurmaylarca ifade edildi. Toplantıda ayrıca "Gerçekler konuşulsa da 3-5 troll suyu bulandırınca adalet algısını yerine getirmek mümkün olmuyor" saptaması yapıldı.

Discord ( AA )

"SOSYAL MEDYA MECRALARINA TEDBİR ALINMALI"

Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre Sosyal medyadaki siber zorbalık da partinin gündemindeydi. Telegram-Discord-Tiktok gibi uygulamalarda çeşitli suçların işlendiği belirtildi. Bu uygulamaların suç işleyenlerin IP adresi paylaşmaktan imtina ettiği tespiti paylaşıldı. Erdoğan'ın kurmaylarına sosyal medya mecralarına dönük tedbir alınması gerektiğini hatırlattığı, "Sosyal medya mecralarına tedbir alınmalı. Ben söylüyorum ama istediğimiz hızda ilerlemiyoruz" dediği öğrenildi.

"YENİLENEREK KONGRE SÜRECİNİN TAMAMLANMASI LAZIM"

Toplantıda Kongre süreci öncesinde düzenlenen Türkiye Buluşmaları da konuşuldu. Saha çalışmalarında seçmenin AK Parti'den kopmadığı aktarıldı. Kurmaylara, "Millete burada olduğumuzu göstermemiz lazım. Yenilenerek kongre sürecinin tamamlanması lazım. Daha kapsayıcı olacağız " görüşleri ifade edildi.

İkbal Uzuner ile Ayşegül Halil katleden cani Semih Çelik

BAKAN TUNÇ İKBAL UZUNER VE AYŞEGÜL HALİL CİNAYETİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Bakan Tunç, İstanbul'da Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen Uzuner ve Halil cinayeti ile ilgili son bilgileri paylaştı. Olayla ilgili 3 boyutlu soruşturma başlatılacağı, Çelik'in ailesi hakkında da bir soruşturma açılacağı belirtildi. Çelik'in cinayeti tek başına mı işlediği, arkasında herhangi bir grup olup olmadığının da soruşturulduğu kaydedildi.

Çelik'in katledilen kurbanlardan birini 1 yıl diğerini ise 4 yıldır rahatsız ettiği, kurbanların ailesinin karakola giderek şikayette bulunduğu ancak savcılığa giderek hiç şikayette bulunmadıkları için işlem yapılamadığı öğrenildi. Çelik'in her şeyi planlayarak ve hesaplayarak yaptığı, ailesinin de bu konuda ihmali bulunduğu da konuşulanlar arasında.

İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇİN ÖNERİLER SIRALANDI

MYK'da infaz rejiminde yapılacak düzenlemeye ilişkin öneriler de gündeme geldi. Öne çıkan fikirler arasında, suç işleyenlerin aldıkları ceza ile orantılı şekilde mutlaka hapse girmesi gerektiği, denetimli serbestliğin standart olmaktan çıkarılması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin de ortadan kaldırılması yer aldı.

Narin Güran

ÇOCUK ÖLÜMLERİ İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU

AK Parti, Narin cinayeti, Sıla bebeğin başına gelenler başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge TBMM'ye sunuldu.