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Başkan Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 15:49 Güncelleme: 07.10.2024 15:55
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Başkan Erdoğan Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl panosunu ziyaret etti

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan ve Gazze'deki İsrail soykırımının 1. yıl dönümünde parti binasının girişi önünde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.



Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezine geldi. Erdoğan, burada AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, partinin Söğütözü Caddesi girişindeki avlu duvarı üzerinde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı. Başkan Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.

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