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DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 10:04 Güncelleme: 06.10.2024 10:27
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DEAŞ’ın bombacısı İstanbul’da yakalandı

İstanbul'da emniyet güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün bomba imalatçısı olduğu öğrenilen R.H. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünde bomba yapımında görev aldığı tespit edilen R.H. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca tutuklanan R.H. cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilere yönelik operayson başlatıldı. Operasyonda çatışma bölgelerinde DEAŞ örgütü içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H.(34) yakalandı. R.H. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞın bomba imalatçısı yakalandıDEAŞın bomba imalatçısı yakalandı DEAŞ'IN BOMBA İMALATÇISI YAKALANDI

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