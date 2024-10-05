TBMM İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacak!

İşgalci İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'in hedefinde Türkiye de var." uyarısı siyasetin gündeminde.

Başkan Erdoğan Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek." demişti.



CHP KAPALI OTURUM İSTEDİ

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de kapalı bir oturum yapılmasını talep etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

MECLİS İSRAİL TEHDİDİ İÇİN TOPLANIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı Günü toplanacağını açıkladı. Kurtulmuş, "Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek." dedi.

"KAPALI OTURUM"

Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul salonunun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

"BÜTÜN ŞARTLARIN İSRAİL'İN LEHİNE OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.

Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.

Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor.

"TÜRKİYE AYAKTA KALAN ÜLKEDİR"

Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek.

"İSRAİL, ORTA DOĞU'DA BİR ATEŞ ÇUKURU AÇTI"

Dün bölgesel tehditlerden bahsederken çok uzakta olan tehditlerden bahsediyorduk. İşte 2 buçukluk mesafede... Yangın artık kapımıza geldi. İsrail Orta Doğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Büyük insanlık cephesi güçlendirilmeli. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmaya başlanması, dokunulamayan İsrail'e dokunulmuştur. İsrail dokunulmaz bir ülke değildir. 'İsrail'e dokunulamaz' düşüncesi vardı hayır öyle değil.

ABD'nin bu tavrının bütün dünyanın görmesi lazım. Ne demek 'ölçülü saldırı'. Burada bir akıl tutulması vardır. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediyoruz. Geriye İsrail'in bir tek nükleer bomba kullanmadığı kaldı. Önce Filistin devletinin egemenlik haklarını ihlal ediyor, İran'ın Lübnan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediliyor.