MHP lideri Bahçeli DEM’li vekillerle neden tokalaştı? Çarpıcı açıklama: Cumhurbaşkanımızın çağrısı benim için görevdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sonuçlanan Sinan Ateş davasına ilişkin ilk kez konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında yer alan satır başları:

SİNAN ATEŞ DAVASI

Yargının birinci aşaması sonuçlandı. Yargı kararına saygımız sonsuz. Burada MHP ve ülkü ocaklarını itibarsızlaştırma çabalarını da kınıyorum. Türk adaletinde bunlar olmamalı.

BAHÇELİ'NİN DEM'Lİ VEKİLLERLE TOKALAŞMASI

Cumhur İttifakının bileşeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını desteğimizi gösterdik. Ellerini sıkmam Türkiye partisi olarak gerekeni yaptığımın göstergesidir. Bu bir insani görevdir. Başka anlamlar çıkarılmamalıdır. MHP bir adım atmazsa başkalarından da adım beklenmez. Gerginlik yaratmanın gereği yoktur.

"ATEŞİ KIZDIRMASINLAR"

Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımları görmekten memnun oldum. Birçok siyasi parti Meclis resepsiyonunu şereflendirmiş, orada da güler yüz hakim olmuştur. Bu güler yüzü hareket ettirmek için adım atılıyor. MHP'yi böyle kısır söylemlerle sıkıştırmak doğru değil, attığı adımları iyice düşünmek lazım. Kaosa krize alet olmanın da gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan hala TV'lerde MHP düşmanlığına devam eden Halk partisini kınıyorum. Televizyonlarını da kınıyorum. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşi kızdırmasınlar.

TBMM'DE "İSRAİL TEHDİDİ" OTURUMU

"TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır"