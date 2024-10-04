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Başkan Erdoğan cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 14:14
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hezarfen Ahmet Çelebi Camisi'nde kıldı.

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