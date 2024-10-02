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Doğal gaz ve petrol aramada bölgeye Türkiye imzası: Avrupa'da ikinci sıradayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 08:54 Güncelleme: 02.10.2024 09:00
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Doğal gaz ve petrol aramada bölgeye Türkiye imzası: Avrupa’da ikinci sıradayız

Türkiye son dönemde doğal gaz ve petrol arama konusunda önemli adımlar atarken bir yandan da filosunu genişletmeye devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü arama ve üretim faaliyetleri kapsamında Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45'e yükselirken bu sayıyla birlikte Türkiye Avrupa'da arama faaliyeti gösteren en yoğun ikinci ülke oldu. Listenin ilk sırasında 46 kuleyle Ukrayna yer alıyor. İşte detaylar...

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