01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan’da açıklama geldi! Yeni infaz düzenlemesi olacak mı? Af gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:57 Güncelleme: 01.10.2024 10:58
ABONE OL
Başkan Erdoğan’da açıklama geldi! Yeni infaz düzenlemesi olacak mı? Af gelecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile infaz sisteminde önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yargı sistemi ve ceza infaz sürecinde toplumsal güveni artıracak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Başkan Erdoğan, vicdanları rahatlatacak adımların Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör