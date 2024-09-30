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Rekabet Kurumu'ndan 8 ayda 142 firmaya 4,84 milyar TL ceza

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 11:23 Güncelleme: 30.09.2024 11:41
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Rekabet Kurumu’ndan 8 ayda 142 firmaya 4,84 milyar TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Balkan Rekabet Platformu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Rekabet Kurumu'nun yapılan denetimler sonucu yılın ilk 8 ayında 142 firmaya toplam 4 milyar 840 milyon TL ceza kestiğini söyledi.

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