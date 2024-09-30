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Türkiye ile Venezuela arasında enerjide işbirliği görüşmesi!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 14:18
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Türkiye ile Venezuela arasında enerjide işbirliği görüşmesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni işbirliği imkanlarını görüştü.

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