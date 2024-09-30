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Şehit Ayşenur’un babası A Haber’de! "Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 30.09.2024 14:54
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Şehit Ayşenur’un babası A Haber’de! Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı

Yardım için mesafe de engel de tanımadı. Filistin'e giderken babasına "ölmem bir işe yarayacaksa razıyım" demişti. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, A Haber’de anlattı.

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