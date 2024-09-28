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Yeni yatırım işareti mi? Başkan Erdoğan Chery Başkanı Guibing'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 19:09 Güncelleme: 28.09.2024 21:13
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Yeni yatırım işareti mi? Başkan Erdoğan Chery Başkanı Guibing’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti. Hatırlanacağı üzere Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin ardından iki otomobil üreticisinin daha Türkiye'ye yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

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