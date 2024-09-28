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Trenlerde yeni dönem: Kusurlar anında tespit edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:23 Güncelleme: 28.09.2024 12:27
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Trenlerde yeni dönem: Kusurlar anında tespit edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen otomatik tren muayene istasyonlarının yıl sonunda devreye alınacağını duyurdu. Daha ileri bir teknolojinin kullanıldığı sisteme ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu "Araçlardaki kusurları büyük kayıplara yol açmadan tespit edilecek." ifadelerini kullandı.

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