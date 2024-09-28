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Başkan Erdoğan Chery Başkanı Guibing'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 19:09 Güncelleme: 28.09.2024 19:17
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Başkan Erdoğan Chery Başkanı Guibing’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

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