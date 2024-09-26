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Dışişleri'nden Deniz Eliş açıklaması: Vatandaşımızın büyükelçiliğimize intikali sağlandı | Bosna Hersek'te zorla alıkonulmuştu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 17:37
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Dışişleri’nden Deniz Eliş açıklaması: Vatandaşımızın büyükelçiliğimize intikali sağlandı | Bosna Hersek’te zorla alıkonulmuştu...

Dışişleri Bakanlığı: Bosna-Hersek’te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş’e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır.

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