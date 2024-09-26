26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan: Küresel yenilik endeksinde 11 yılda 31 basamak yükseldik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 16:02 Güncelleme: 26.09.2024 16:31
ABONE OL
Başkan Erdoğan: Küresel yenilik endeksinde 11 yılda 31 basamak yükseldik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan Türkiye'nin küresel yenilik endeksinde 11 yılda 31 basamak yükseldiğini belirtirken "Küresel yenilikte daha üst sıralarda yer almaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör