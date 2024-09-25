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Van'da tefeci operasyonu: 5 kişi gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 13:26
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Van’da tefeci operasyonu: 5 kişi gözaltında

Van'ın Erciş ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken 6 ikamet ve 4 iş yerinde arama yapıldı. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

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