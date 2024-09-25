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PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 11:58
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PKK’lı terörist Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'den kaçak yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi M.Ş gözaltına alındı. Şahıs işlemler için jandarma binasına götürüldü.

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