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Irak'ın kuzeyinde 3 günlük hava harekatı! 19 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 13:44 Güncelleme: 13.09.2024 13:50
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Irak’ın kuzeyinde 3 günlük hava harekatı! 19 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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