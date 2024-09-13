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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla üst düzey temsilcileri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin oluşturduğu Temas Grubu'nun toplantısı için Madrid'e gitti. Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

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