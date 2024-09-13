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108 milyon kişinin verileri çalındı mı? KVKK'dan açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:16 Güncelleme: 13.09.2024 10:16
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108 milyon kişinin verileri çalındı mı? KVKK’dan açıklama...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada 108 milyon vatandaşın verilerinin çalındığına ilişkin iddialara yanıt verirken "Konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır." denildi. İşte detaylar...

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