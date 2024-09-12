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Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 12:18 Güncelleme: 12.09.2024 13:27
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Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı’na atandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın "2024 Yılı Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atandığını duyurdu

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