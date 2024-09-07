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CHP kurultayında neler yaşandı? Özel'e karşı 'kaldır elini' mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 09:39 Güncelleme: 07.09.2024 11:28
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CHP kurultayında neler yaşandı? Özel’e karşı ’kaldır elini’ mesajı

CHP'de dün gerçekleştirilen tüzük kurultayına gerginlik yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkinliğe katılmaması güne damga vurdu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP kurultayını köşesine taşırken CHP'lilerde özgüven kadar "korku" ikliminin de olduğunu altını çizdi. Övür Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin renk vermediğini belirtirken "O isimlerden biri cep telefonuma bir mesaj yolladığını söyledi. Açıp baktım; "Her şey senin elinde, kaldır elini 'Bunlar olmaz arkadaş' de..." başlıklı kısa bir bildiriydi bu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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