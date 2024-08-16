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Meclis'te 'Can Atalay' oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Açıkça Anayasa'nın 85. maddesine aykırıdır

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 11:47 Güncelleme: 16.08.2024 11:59
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Meclis’te ’Can Atalay’ oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Açıkça Anayasa’nın 85. maddesine aykırıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Can Atalay gündemiyle toplanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Güler, AYM'nin verdiği kararın Anayasa'nın 85. maddesine aykırı olduğunu belirtti.

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