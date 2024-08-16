Hatay son dakika deprem! Gaziantep, Kilis'te az önce deprem mi oldu? Büyüklüğü kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler listesi...
Suriye'nin Salamiyah bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin güney sınırındaki illerde de güçlü şekilde hissedildi. Hatay, Gaziantep ve Kilis'te yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından büyük bir endişe yaşadı. AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre, deprem yerel saatle 13:15'te gerçekleşti ve kısa sürede Türkiye'de de etkisini gösterdi.
Suriye'nin Salamiyah bölgesinde bugün peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'nin Güneydoğu ve Akdeniz bölgesinde paniğe neden oldu. 5.2 büyüklüğündeki ilk deprem, yerel saatle 13:15'te meydana gelirken, bu sarsıntıyı yalnızca üç dakika sonra, 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı takip etti. Depremler, özellikle Hatay, Gaziantep ve Kilis'te güçlü bir şekilde hissedildi.
SURİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREM!
İlk depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçülürken, depremin merkez üssü Suriye'nin Hamah iline bağlı Salamiyah bölgesi olarak belirlendi. Sarsıntı yerin 7.16 km derinliğinde meydana geldi ve 119.90 km uzaklıktaki Hatay'ın Yayladağı ilçesi de depremin etkisini hissetti.
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 5.2
❗️ Derinlik: 7.16 km
🗓 Tarih: 16.08.2024
⏰ Saat: 13:15:35
📍 Merkez Üssü: Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.90 km] Yayladağı (Hatay)
Üç dakika sonra gerçekleşen ikinci deprem ise 4.2 büyüklüğünde ve 7.1 km derinliğinde kaydedildi. Bu sarsıntının merkez üssü de yine Salamiyah bölgesi olup, Hatay'ın Altınözü ilçesi 107.25 km uzaklıktaydı.
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.2
❗️ Derinlik: 7.1 km
🗓 Tarih: 16.08.2024
⏰ Saat: 13:18:28
📍 Merkez Üssü: Salamiyah, Hamah (Suriye) - [107.25 km] Altınözü (Hatay)
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