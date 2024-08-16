Hatay son dakika deprem! Gaziantep, Kilis’te az önce deprem mi oldu? Büyüklüğü kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son depremler listesi...

Suriye'nin Salamiyah bölgesinde bugün peş peşe meydana gelen depremler, Türkiye'nin Güneydoğu ve Akdeniz bölgesinde paniğe neden oldu. 5.2 büyüklüğündeki ilk deprem, yerel saatle 13:15'te meydana gelirken, bu sarsıntıyı yalnızca üç dakika sonra, 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı takip etti. Depremler, özellikle Hatay, Gaziantep ve Kilis'te güçlü bir şekilde hissedildi.