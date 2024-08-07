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Vatansızlara rahat yok! MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü...

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 14:51 Güncelleme: 07.08.2024 15:15
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Vatansızlara rahat yok! MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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