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Son dakika | PKK'ya operasyon! 15 terörist sarı torbada

Giriş: 26.07.2024 12:55 Güncelleme: 26.07.2024 13:26
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Son dakika | PKK’ya operasyon! 15 terörist sarı torbada

Son dakika haberi...Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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