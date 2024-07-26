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Firari FETÖ mensubu ihraç polis memuru 7 yıl sonra yakalandı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 12:31
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Firari FETÖ mensubu ihraç polis memuru 7 yıl sonra yakalandı!

Son dakika haberine göre Ankara'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıldır aranan FETÖ/PDY mensubu eski polis memuru operasyonla yakalandı.

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