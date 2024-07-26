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Ihlara Vadisi'nde balon uçuş sahası genişletilecek

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 14:44
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Ihlara Vadisi’nde balon uçuş sahası genişletilecek

Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde, Hasandağı ve Belisırma ile Selime Peri bacaları rotasında rağbet gören balonların sayısının artırılacağı, uçuş sahasının genişletileceği bildirildi.

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