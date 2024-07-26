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Başkan Erdoğan cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 14:40
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Başkan Erdoğan cuma namazını Taksim Camisi’nde kıldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde kıldı.

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