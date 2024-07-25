İki ay sonra MGK toplantısı! Çok sayıda kritik konu masada! Terörle mücadeleden Suriye’deki normalleşmeye...

Türk askeri

SURİYE İLE NORMALLEŞME



Terörle mücadelenin bir diğer önemli ayağı olan Suriye'deki operasyonlar ve terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek.

Diğer taraftan Suriye hükümeti ile normalleşme kapsamında atılabilecek adımlar ve sahadaki son durum masaya yatırılacak.