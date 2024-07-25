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İki ay sonra MGK toplantısı! Çok sayıda kritik konu masada! Terörle mücadeleden Suriye'deki normalleşmeye...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:41 Güncelleme: 25.07.2024 10:28
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İki ay sonra MGK toplantısı! Çok sayıda kritik konu masada! Terörle mücadeleden Suriye’deki normalleşmeye...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Kritik konuların ele alınacağı toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadeleden, Suriye ile ilişkilerin normalleşme süreci olacak. İşte detaylar...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

MGK toplantısı (Arşiv)MGK toplantısı (Arşiv)

ÇOK SAYIDA BÖLGESEL GELİŞME MASADA

Kritik MGK'da, terörle mücadele, Suriye ve Yunanistan normalleşme süreci ile beraber küresel ve bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum görüşülecek.

MGK toplantısı (Arşiv)MGK toplantısı (Arşiv)

TERÖRLE MÜCADELE ANA GÜNDEM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" açıklamasının ardından, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörün nefesi kesiliyor.

Terörle mücadelede genişleme doktrini kapsamında atılan adımların çıktıları MGK'da masada olacak.

Irak hükümetinin resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılması talimatı vermesi dahil Irak ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımlar görüşülecek.

Türk askeriTürk askeri

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Terörle mücadelenin bir diğer önemli ayağı olan Suriye'deki operasyonlar ve terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek.

Diğer taraftan Suriye hükümeti ile normalleşme kapsamında atılabilecek adımlar ve sahadaki son durum masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı EsadBaşkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, yaşanan insani dram ve bölgesel yayılma riski MGK toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi olacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik insanlık suçuna varan eylemleri, Ankara'nın diplomatik çabaları ve krizin yayılmasının önüne geçmek için iki devletli çözüm perspektifinde kalıcı barış için uluslararası mecralara verilecek mesajlar değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze katliamıİsrail'in Gazze katliamı

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Mutlu Barış Harekatı"nın 50'nci yılı vesilesiyle KKTC'de gerçekleştirilen törenler öncesi ve sonrasında Yunan yetkililerden birbiri ardına gelen açıklamalar Ankara-Atina hattındaki normalleşme sürecini baltalamaya yönelik değerlendirmeler olarak değerlendirildi.

MGK'da Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Başkan Erdoğan-MiçotakisBaşkan Erdoğan-Miçotakis

UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum da MGK'da masaya yatırılacak konulardan olacak. İki ülke arasında diyalog zemini ve savaşın gidişatı bölgesel gelişmeler bağlamında değerlendirilecek.

Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sürecin de MGK'da ele alınacak başlıklardan olması öngörülüyor.

MGK bugün toplanıyorMGK bugün toplanıyor MGK BUGÜN TOPLANIYOR

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