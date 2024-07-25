İki ay sonra MGK toplantısı! Çok sayıda kritik konu masada! Terörle mücadeleden Suriye'deki normalleşmeye...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Kritik konuların ele alınacağı toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadeleden, Suriye ile ilişkilerin normalleşme süreci olacak. İşte detaylar...
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
ÇOK SAYIDA BÖLGESEL GELİŞME MASADA
Kritik MGK'da, terörle mücadele, Suriye ve Yunanistan normalleşme süreci ile beraber küresel ve bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum görüşülecek.
TERÖRLE MÜCADELE ANA GÜNDEM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız" açıklamasının ardından, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörün nefesi kesiliyor.
Terörle mücadelede genişleme doktrini kapsamında atılan adımların çıktıları MGK'da masada olacak.
Irak hükümetinin resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılması talimatı vermesi dahil Irak ile gerçekleştirilen temaslar neticesinde terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımlar görüşülecek.
SURİYE İLE NORMALLEŞME
Terörle mücadelenin bir diğer önemli ayağı olan Suriye'deki operasyonlar ve terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek.
Diğer taraftan Suriye hükümeti ile normalleşme kapsamında atılabilecek adımlar ve sahadaki son durum masaya yatırılacak.
İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, yaşanan insani dram ve bölgesel yayılma riski MGK toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi olacak.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik insanlık suçuna varan eylemleri, Ankara'nın diplomatik çabaları ve krizin yayılmasının önüne geçmek için iki devletli çözüm perspektifinde kalıcı barış için uluslararası mecralara verilecek mesajlar değerlendirilecek.
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
Mutlu Barış Harekatı"nın 50'nci yılı vesilesiyle KKTC'de gerçekleştirilen törenler öncesi ve sonrasında Yunan yetkililerden birbiri ardına gelen açıklamalar Ankara-Atina hattındaki normalleşme sürecini baltalamaya yönelik değerlendirmeler olarak değerlendirildi.
MGK'da Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.
UKRAYNA SAVAŞI
Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya'da son durum da MGK'da masaya yatırılacak konulardan olacak. İki ülke arasında diyalog zemini ve savaşın gidişatı bölgesel gelişmeler bağlamında değerlendirilecek.
Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sürecin de MGK'da ele alınacak başlıklardan olması öngörülüyor.
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